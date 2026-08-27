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Europese beurzen omlaag ondanks enthousiasme na cijfers Nvidia

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 17:53
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AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenmarkten zijn donderdag overwegend met kleine verliezen de handel uitgegaan. Op Wall Street zorgden nieuwe resultaten van chipconcern Nvidia voor hernieuwd enthousiasme over techaandelen. Maar in Europa bleven beleggers meer met hun hoofd bij andere zaken.
"Europa heeft een beperkte blootstelling aan technologie-aandelen", verklaarde een analist van de Zwitserse bank Swissquote aan persbureau Reuters. Zij onderstreepte dat het sentiment van beleggers tegelijk werd gedempt door aanhoudende zorgen over de inflatie en het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door grote centrale banken.
De AEX-index op de beurs in Amsterdam sloot 0,4 procent lager op 1103,38 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, steeg 0,3 procent tot 1121,56 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 1,7 procent. Frankfurt won 0,3 procent. Verder gingen de olieprijzen licht omhoog, na de stevige prijsdaling van eerder deze week.
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