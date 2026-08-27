VN-tribunaal bevestigt dood Mladić

DEN HAAG (ANP/AFP) - Een VN-oorlogstribunaal heeft de dood van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladić bevestigd. Volgens het zogenoemde Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) overleed hij eerder op donderdag in een ziekenhuis in Den Haag.

Het IRMCT is het strafhof in Den Haag dat het werk van het Joegoslavië-tribunaal afrondt.

Direct na zijn overlijden is de medisch officier van de gevangenis in Scheveningen, waar Mladić vastzat, op de hoogte gesteld, meldt het hof.

De voorzitter van het IRMCT, Graciela Gatti Santana, heeft direct nadat zij was ingelicht een volledig onderzoek gelast naar de omstandigheden rond het overlijden van Mladić. Het gaat daarbij volgens het tribunaal om "de standaardprocedures en onderzoeken die vereist zijn onder de Nederlandse wetgeving".