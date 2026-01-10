ECONOMIE
Europese boeren protesteren tegen Mercosur-deal

Economie
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 13:46
anp100126110 1
BRUSSEL/PARIJS (ANP/AFP/BELGA) - Boeren in Europa hebben opnieuw protestacties gehouden tegen de handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen. Meerdere Belgische wegen werden geblokkeerd. In Frankrijk maakte de politie een einde aan een dagenlange blokkade door boeren van een brandstoffendepot in de buurt van Bordeaux. In Ierland demonstreerden duizenden boeren tegen het akkoord.
In België meldde de politie onder andere blokkades in de provincie Henegouwen. Eerder blokkeerden tractoren ook een knooppunt van de grote ringweg rond Brussel, maar de federale politie zei later op zaterdag dat die waren vertrokken.
Een ruime meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie stemde deze week in met een vrijhandelsverdrag met de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. Veel boeren in Europa zijn bezorgd over de gevolgen van die deal. Ze zijn bang dat ze worden weggeconcurreerd door boeren uit de Zuid-Amerikaanse landen, waar minder strenge regels gelden.
