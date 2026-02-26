Het is in heel Europa bloedheet. Dat maakt vooral de Alpen gevaarlijk

Het is niet alleen hier heerlijk weer, in een groot deel van Europa lijkt de winter eindelijk voorbij. Zo is het in de Pyreneeën maar liefst 28 graden en tikt het kwik in de Alpen meer dan 20 graden aan. Maar dat is niet zonder gevaar.

In het bekende skioord Chamonix was het 21,1 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Gemiddeld is het in een groot deel van West-Europa 10 tot 15 graden warmer dan normaal. "Er zijn echt records gebroken op verschillende plekken in Europa", aldus meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar bij RTL Nieuws.

In de Alpen vriest het pas op 3000 meter hoogte. Dus zelfs de bergtoppen zijn niet zeker van vrieskou. "In de nachten wordt het wel onder 0, maar desondanks wordt het steeds moeilijker om de pistes begaanbaar te houden", vertelt de meteoroloog.

Daarnaast is er eerder juist heel veel sneeuw gevallen. Dat zorgt voor een verraderlijke situatie, waarbij het warme weer de kans op lawines vergroot. Eergisteren was er in Chamonix nog een grote lawine. Gelukkig bleven skiërs ongedeerd, maar het scheelde niet veel.

Doordat de bovenste laag sneeuw smelt, wordt de onderlaag minder stabiel, waardoor lawines kunnen ontstaan. "Hogere temperaturen zorgen dus voor meer kans op lawines", legt Middendorp uit.