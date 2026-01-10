Skiester Vonn tekent in Zauchensee voor 84e wereldbekerzege

ZAUCHENSEE (ANP) - De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft een maand voor aanvang van de Winterspelen in Milaan en Cortina haar vorm onderstreept met een wereldbekerzege. De 41-jarige was in het Oostenrijkse Zauchensee de snelste op de afdaling.

Vonn was op de ingekorte piste 0,37 seconden eerder beneden dan de Noorse Kajsa Vickhoff Lie. De Amerikaanse Jacqueline Wiles eindigde als derde op 0,48 seconden. Het was de tweede wereldbekerzege van deze winter voor Vonn en de 84e in haar carrière.

Vonn maakte vorig jaar december na vijf jaar afwezigheid haar rentree. De voormalige olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie was ze weer pijnvrij en keerde ze terug. Ze won zestien jaar geleden op de Winterspelen van Vancouver (2010) goud op de afdaling.