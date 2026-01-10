Amnesty dringt aan op vrijlating meer gevangenen Venezuela

LONDEN (ANP) - Het Venezolaanse regime heeft donderdag enkele politieke gevangenen vrijgelaten, maar er zijn nog altijd rond de duizend mensen die om politieke redenen zijn opgepakt en opgesloten, meldt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie dringt aan op vrijlating van alle politieke gevangenen in het Zuid-Amerikaanse land.

"Het einde van de willekeurige detentie is een langverwachte opluchting voor de slachtoffers die zijn vrijgelaten en dit is goed nieuws. Maar dit is niet genoeg", aldus Ana Piquer van Amnesty. "We willen de onvermoeibare strijd van de families en de organisaties die hen bijstaan ​​erkennen en we sluiten ons aan bij hun oproep tot gerechtigheid en schadevergoeding. Verder moeten er garanties komen dat niemand in Venezuela enkel om politieke redenen wordt vastgehouden", aldus Piquer van de Amerikaanse afdeling van de organisatie.