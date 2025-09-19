Europese Commissie heeft nieuw sanctiepakket tegen Rusland rond

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een negentiende sanctiepakket tegen Rusland rond, laat een woordvoerder van de Commissie weten. Wat er precies in het sanctiepakket zit, maakt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen later vrijdagmiddag bekend. Het sanctiepakket moet nog ter goedkeuring naar de EU-lidstaten, laat een woordvoerder weten.

De Commissie zei eerder deze week de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland sneller te willen stoppen. De Commissie wilde de import van al het Russische gas voor 2028 stopzetten. In het nieuwe sanctiepakket zou staan dat de import van lng per 1 januari 2027 stopt, melden EU-bronnen.

Het besluit voor een snellere importstop komt nadat Von der Leyen had gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. De president zegt pas zelf sancties te overwegen als Europa de import van Russische energie stopt.

Voor het sanctiepakket is unanimiteit van alle lidstaten nodig. Eerder lagen Hongarije en Slowakije dwars.