Europese Commissie sust zorgen biometrisch systeem voor reizigers

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie houdt het onderzoek naar mogelijke Russische betrokkenheid bij de ontwikkeling van het nieuwe biometrische controlesysteem voor reizigers nauwlettend in de gaten. Vooralsnog is er geen reden tot zorgen voor reizigers, zegt een woordvoerder van de commissie tegen het ANP.

"Er is geen sprake van een inbreuk op de beveiliging. Het in- en uitreissysteem is nog niet operationeel en er is daarom nog niet begonnen met het verzamelen van gegevens", aldus de woordvoerder.

Het Europees Openbaar Ministerie bevestigt dat het naar aanleiding van een klacht een grondig onderzoek instelt naar de Franse IT-groep Atos. Die zou personeel in Rusland hebben ingezet om in 2021 software te kopen voor het zogenoemde Entry/Exit System (EES) van de EU, meldt de Financial Times. Dat systeem registreert geautomatiseerd reizigers uit niet-EU-landen.