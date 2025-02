Slowakije ontvangt Russisch gas nu via Turkije

BRATISLAVA (ANP/AFP) - Slowakije ontvangt nu gas uit Rusland via Turkije in plaats van Oekraïne. Dat heeft de Slowaakse netbeheerder SPP donderdag gemeld. Oekraïne stopte eerder met de doorvoer van Russisch gas naar het westen. Dat was een klap voor Slowakije, dat nog altijd sterk afhankelijk was van dit gas.

"Het Russische exportbedrijf Gazprom heeft de gasleveringen aan SPP gedeeltelijk hervat", meldde een woordvoerder van SPP aan het Franse persbureau AFP. "Ze worden via de zuidelijke route door TurkStream en via Hongarije naar Slowakije geleid." TurkStream is een 930 kilometer lange gasleiding tussen Rusland en Turkije onder de Zwarte Zee.