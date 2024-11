Europese Commissie verwacht na stagnatie weer economische groei

BRUSSEL (ANP) - Na een lange tijd van economische stagnatie gaat de Europese economie er de komende tijd weer op vooruit. Dat voorspelt de Europese Commissie in haar vrijdag gepresenteerde halfjaarlijkse economische prognose.

Het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie groeit dit jaar met 0,9 procent. Ook voor de EU-landen die de euro als munt hanteren voorspelt de Commissie groei, met 0,8 procent. Volgens de prognose neemt de economische activiteit in de EU in 2025 toe met 1,5 procent en met nog eens 1,6 procent in 2026.

De inflatie in de eurozone lijkt in 2024 te halveren, van 5,4 procent vorig jaar naar 2,4 procent in 2024. Komend jaar daalt de inflatie nog steeds maar minder snel. De Commissie verwacht een inflatiepercentage van 2,1 procent en 1,9 procent in 2026. Het doel is maximaal 2 procent.

Belangrijke risico's

Ook de werkgelegenheid blijft groeien, maar wel langzamer dan voorheen.

Ondanks een positieve vooruitblik ziet de Europese Commissie een aantal belangrijke risico's, zoals de oorlog in Oekraïne en de oplopende spanningen in het Midden-Oosten.