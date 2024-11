Aantal huishoudens met dynamisch energiecontract blijft stijgen

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Inmiddels heeft meer dan 5 procent van de huishoudens een contract met dynamische tarieven, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar maandelijkse Energiemonitor.

Bij dynamische contracten bewegen de prijzen voor elektriciteit en gas direct mee met de prijzen op de groothandelsmarkt en kunnen de tarieven snel stijgen of dalen. Bij een vast contract betaalt een klant een vast energietarief per maand voor een aantal vastgestelde jaren. Bij een variabel contract wordt het energietarief per maand aangepast op basis van de prijsontwikkelingen op de energiemarkt.

Volgens de ACM zijn de tarieven voor elektriciteit en gas deze maand licht gestegen. Zo zijn variabele contracten gemiddeld 1,5 procent duurder geworden en vaste contracten stegen gemiddeld 1 procent in prijs.