Bonden: Schiphol-beveiligers bezorgd over plannen luchthaven

UTRECHT (ANP) - Volgens vakbonden FNV en CNV is op Schiphol grote onrust en boosheid ontstaan onder beveiligers. Aanleiding daarvoor zijn de plannen voor de toekomstige beveiliging van de luchthaven die begin deze maand werden gepresenteerd. Daarin gaat het aantal beveiligingsbedrijven op Schiphol van vijf naar drie. De bonden dringen in een brief aan op maatregelen om de onrust weg te nemen.

"Sinds die aankondiging van Schiphol hebben we enorm veel boze en bezorgde reacties gekregen van beveiligers", zegt Erik Maas, onderhandelaar namens CNV. Volgens hem is het personeel bang voor ingrijpende veranderingen, zoals andere roosters en werktijden. Daarover hebben sommige beveiligers individuele afspraken gemaakt met hun werkgever. "Ze maken zich zorgen dat een nieuwe werkgever zich niet zal houden aan die afspraken", stelt Maas.