Europese Commissie vindt zuivelheffingen China onrechtvaardig

BRUSSEL (ANP/RTR) - De voorlopige importheffingen die China oplegt op bepaalde zuivelproducten uit de Europese Unie zijn volgens een woordvoerder van de Europese Commissie "onrechtvaardig en onnodig". De heffingen tussen de 21,9 en 42,7 procent gaan dinsdag in.

China is nog aan het onderzoeken of er definitieve heffingen gaan komen voor verscheidene kaas-, melk- en roomproducten uit de EU. Dat onderzoek moet in februari worden afgerond. Volgens Beijing ontvangt de Europese zuivelindustrie subsidies waardoor de eigen zuivelsector schade oploopt.

Volgens de commissiewoordvoerder is het onderzoek door China gebaseerd op "twijfelachtige beschuldigingen" en "onvoldoende bewijs". Hij stelt ook dat de EU alles zal doen om de eigen boeren en exporteurs te beschermen. Brussel gaat contact opnemen met Beijing over de voorlopige heffingen.