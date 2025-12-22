ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese Commissie vindt zuivelheffingen China onrechtvaardig

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 13:34
anp221225099 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - De voorlopige importheffingen die China oplegt op bepaalde zuivelproducten uit de Europese Unie zijn volgens een woordvoerder van de Europese Commissie "onrechtvaardig en onnodig". De heffingen tussen de 21,9 en 42,7 procent gaan dinsdag in.
China is nog aan het onderzoeken of er definitieve heffingen gaan komen voor verscheidene kaas-, melk- en roomproducten uit de EU. Dat onderzoek moet in februari worden afgerond. Volgens Beijing ontvangt de Europese zuivelindustrie subsidies waardoor de eigen zuivelsector schade oploopt.
Volgens de commissiewoordvoerder is het onderzoek door China gebaseerd op "twijfelachtige beschuldigingen" en "onvoldoende bewijs". Hij stelt ook dat de EU alles zal doen om de eigen boeren en exporteurs te beschermen. Brussel gaat contact opnemen met Beijing over de voorlopige heffingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

21119a_fea469cf036f4287a282beb7cbd82b38~mv2

NVM-makelaars wakkert gesjoemel en vriendjespolitiek bij huisverkoop aan

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

Loading