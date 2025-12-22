ECONOMIE
Vermoedelijke schutter driedubbele moord Oosterhout zwijgt

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 12:39
bijgewerkt om maandag, 22 december 2025 om 12:49
De 24-jarige Sman O., een van de hoofdverdachten van de driedubbele moord in het Brabantse Oosterhout, weigert vooralsnog een verklaring af te leggen. Dat bleek maandag tijdens de tweede inleidende zitting in de geruchtmakende zaak. O. is vermoedelijk de schutter geweest. Op 28 maart zou hij op klaarlichte dag twee mannen van 32 en een van 25 hebben doodgeschoten.
O. was de enige van de drie verdachten die in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol verscheen. Zijn medeverdachten zijn Tobias J. (29) en Veronika K. (28). Allen hebben de Zweedse nationaliteit. Het drietal werd in juni gearresteerd.
O.'s raadsman verzocht tevergeefs het voorarrest van zijn cliënt op te heffen. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen stevig genoeg om hem langer vast te houden. Het duurt nog geruime tijd voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. Het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie nog in volle gang. Het zal zeker tot juli volgend jaar duren voordat justitie het einddossier kan aanleveren.
