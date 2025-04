Europese Commissie vreest nieuwe handelstarieven

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie vreest voor de verwachte aankondiging van nieuwe handelstarieven woensdagavond door de Amerikaanse president Donald Trump. Het is onduidelijk wanneer en hoe de Commissie hierop gaat reageren, zeggen woordvoerders van de Commissie. "Dat doen we op een geschikt moment", is alles wat een woordvoerder woensdag wilde zeggen. De Commissie hoopt nog steeds dat nieuwe handelstarieven te vermijden zijn.

Handelstarieven zijn "voor niemand goed", herhaalde een woordvoerder eerdere uitspraken van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Maros Sefcovic (Handel). "We weten dat ze ons schade zullen berokkenen. We weten dat ze de Amerikaanse economie schade zullen berokkenen. En we zijn ook sterk van mening dat ze een schadelijk effect zullen hebben op de wereldeconomie. Daarom willen we ze vermijden."

De Commissie wil met de VS overleggen over "hoe we deze pijn voor jullie, voor ons, voor iedereen kunnen vermijden".