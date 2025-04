LTO: uitspraak bestrijdingsmiddelen in lelieteelt 'onuitvoerbaar'

DEN HAAG (ANP) - De uitspraak van de Raad van State over de natuurgevolgen van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt op een Natura 2000-gebied is in de praktijk "onuitvoerbaar", zegt LTO Nederland.

Volgens de hoogste bestuursrechter moeten de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt dicht bij beschermde natuurgebieden beter worden onderzocht. Op basis van de huidige kennis "kan niet uitgesloten worden dat deze middelen negatieve gevolgen hebben", oordeelt de rechter. Zolang nader onderzoek ontbreekt, is een natuurvergunning aanvragen in dit soort gevallen verplicht.

"Als die gevolgen niet uitgesloten kunnen worden, moet een natuurvergunning aangevraagd worden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze uitspraak geldt voor heel Nederland. In de praktijk is de uitspraak niet uitvoerbaar: hoe onderbouwt een ondernemer dat ieder denkbaar, theoretisch risico uitgesloten kan worden?", aldus de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland.