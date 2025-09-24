Europese defensieaandelen sluiten hoger na opmerkingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is met een bescheiden winst gesloten. Elders in Europa waren ook kleine uitslagen te zien. Aandelen van Europese defensieconcerns behoorden tot de winnaars, na opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de oorlog in Oekraïne. Hij verklaarde dat het Oost-Europese land waarschijnlijk in staat is al zijn grondgebied te heroveren op Rusland, met hulp van Europa.

De AEX-index steeg 0,1 procent tot 935,40 punten, waarbij uitzendconcern Randstad de sterkste stijger was met een plus van 2,7 procent. Investeerder CVC Capital eindigde onderaan met een min van 2,9 procent.

De MidKap zakte 0,1 procent tot 894,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot zo'n 0,3 procent. Parijs verloor 0,6 procent.

Onder meer defensieconcern Rheinmetall (plus 3,5 procent) profiteerde van de ommezwaai die Trump lijkt te maken in zijn denken over het Oekraïne-conflict. Branchegenoten Saab en Hensoldt wonnen tot 8 procent.