FBI-baas deelt foto van kogels na schietpartij Dallas

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 18:03
anp240925160 1
WASHINGTON (ANP) - FBI-baas Kash Patel heeft na een schietpartij bij een ICE-kantoor in Dallas op X een foto gedeeld van aangetroffen kogels. Daarop is te zien dat op één van de niet afgevuurde kogels 'ANTI-ICE' geschreven is. Het gaat om patronen van groot kaliber.
Patel herhaalde de woorden van het lokale FBI-hoofd Joe Rothrock dat de aanvankelijke analyse is dat het om een ideologisch gedreven daad gaat. Al voegde hij daaraan toe dat het onderzoek nog loopt, en dit niet met zekerheid te zeggen is.
Ook hekelde hij dat dit soort "verwerpelijke, politiek gemotiveerde aanvallen tegen wetshandhavers" niet op zichzelf staan. Hij refereert daarbij aan een aanslag van twee maanden terug, toen enkele kilometers verderop ook een gebouw van de immigratiedienst doelwit was van een aanval.
