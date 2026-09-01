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Europese gasprijs op hoogste niveau sinds 2023

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 22:15
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is tot het hoogste niveau sinds 2023 gestegen. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Nieuwe gevechten hebben een einde gemaakt aan de hoop op een snelle opening van de Straat van Hormuz, een zeestraat die erg belangrijk is voor de wereldhandel in energie.
Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF rond 21.30 uur zo'n 6 procent tot 74 euro. Deze gasprijs geldt als maatstaf voor de aardgasprijzen in Europa.
De VS meldden dinsdag aanvallen op Iraanse doelen. Dat was volgens de Amerikaanse strijdkrachten een reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat door Iran heeft al sinds het begin van de Iranoorlog grote invloed op de gasprijs, omdat Golfstaten er ook veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
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