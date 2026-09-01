Mogelijk 1300 bouwprojecten stilgelegd door schorsing controleur

DEN HAAG (ANP) - Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten veel bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Daarvoor waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De belangenorganisatie voor gemeenten schat in dat mogelijk tot 1300 projecten stil komen te liggen.

De VNG meldt dat sinds kort "een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers van Nederland" is geschorst. Kwaliteitsborgers controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of eenvoudiger gebouwen, zoals eengezinswoningen, voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing van zo'n controleur moet de bouw per direct worden stilgelegd.

Het is niet direct duidelijk op welke kwaliteitsborger de VNG precies doelt. Op de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staan twee bureaus die sinds vorige week zijn geschorst: Bureau Kwaliteitsborging uit Amersfoort en Borgings Combinatie Nederland uit Heerlen. In mei werd Signal Measurement and Control Systems uit Den Haag geschorst.