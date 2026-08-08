Europese kritiek op Meta en TikTok om desinformatie over Ceuta

BRUSSEL (ANP/DPA) - Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit) heeft Facebook-moederbedrijf Meta en TikTok bekritiseerd om hun aanpak van desinformatie tijdens de recente migratiecrisis in Ceuta. Ze heeft na een gesprek met de twee bedrijven op X gepleit voor strenger toezicht op socialemediaplatforms tijdens crises.

Eind vorige maand staken tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. Sociale media hebben hierbij mogelijk een rol gespeeld. Migranten verklaarden dat video's en berichten op platforms als TikTok de indruk wekten dat de normaal streng beveiligde grens plotseling openstond. Ook verspreidden zich geruchten dat er in Ceuta huisvesting beschikbaar zou zijn en dat migranten daarna konden doorreizen naar het Spaanse vasteland.

Brussel is van plan populaire socialemediaplatforms nauwlettender in de gaten te houden om zich beter te kunnen voorbereiden op vergelijkbare situaties. "Het toezicht moet worden opgevoerd en de samenwerking met factcheckers moet worden versterkt", aldus Virkkunen.