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ABN AMRO: Nederlanders gaven minder uit tijdens extreme hitte

Economie
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 8:51
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AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben tijdens de extreme hitte in juni minder geld uitgegeven. Dat constateren onderzoekers van ABN AMRO op basis van transactiegegevens van klanten tijdens de hittegolf. Volgens de bank veranderden de bestedingen vooral op het platteland.
Gemiddeld daalde de consumptie tijdelijk met 4 procent. Er werden minder onlineaankopen gedaan en er werd ook minder geld uit de muur gehaald. Bij pinbetalingen was een dubbel effect te zien. In de eerste warme dagen werd juist meer met pin betaald dan normaal. Maar tijdens de allerheetste dagen waarop code rood van kracht was, daalden de pinbestedingen sterk.
Vooral buiten stedelijk gebied werd er minder getankt. Dat wijst er volgens ABN AMRO op dat mensen daar meer thuisbleven. Ook wonen daar relatief meer ouderen. Die volgen volgens de bank vaker het advies om fysieke inspanning tijdens de heetste uren van de dag te beperken. In de steden bleven de pinbetalingen beter op peil. Daar werd juist meer gespendeerd in de horeca.
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