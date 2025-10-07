ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds meer junks nemen crack en blijven buiten beeld van zorg

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 18:02
anp071025172 1
UTRECHT (ANP) - Het aantal drugsverslaafden dat crack gebruikt, een rookbare vorm van cocaïne, neemt toe. Mensen die werken in de verslavingszorg hebben ook geen goed zicht op de groep, "ondanks grote en vaak complexe zorgbehoeften", aldus verslavingsinstituut Trimbos en hulpstichting Mainline.
Onderzoekers spraken met ruim vijfhonderd harddrugsgebruikers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Haarlem en Heerlen. Ze schatten dat er in totaal bijna 28.000 crackgebruikers in Nederland zijn en concluderen dat crack nu de meest gebruikte drug is. Vroeger was dat heroïne.
Veel crackgebruikers kampen met psychische problemen, maar het grootste deel maakt geen gebruik van geestelijke gezondheidszorg, zeggen de onderzoekers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

Scherm­afbeelding 2025-10-07 om 07.20.03

Peruaanse bisschop ontmaskerd na liefdesschandaal met 17 minaresssen

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading