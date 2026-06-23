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Europese stroomprijzen naar recordniveaus, ook in Nederland

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 18:30
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting tot het hoogste niveau in jaren, blijkt uit gegevens van handelsplatform Epex Spot. Ook in andere Europese landen stijgt de stroomprijs door een recordvraag naar koeling vanwege de hoge temperaturen.
Op de groothandelsmarkt voor elektriciteit moet woensdagavond om 20.45 uur 902,47 euro worden betaald voor een megawattuur. Dat is de hoogste prijs in jaren, zegt een woordvoerder van Epex Spot. In mei van 2007 was de prijs voor een megawattuur 950 euro.
De Europese stroomprijzen lopen op door de aanhoudende hitte. In Frankrijk bereikten de tarieven het hoogste niveau sinds 2022 en in Duitsland steeg het tot het hoogste punt in twee jaar. In België kwam de prijs van een megawattuur boven de 1000 euro uit en dat was sinds 2020 niet meer gebeurd.
Naast de hoge vraag naar koeling in de avonduren speelt ook mee dat de Europese stroomvoorziening onder druk staat. Dat is het gevolg van een zwakke windopbrengst en beperkingen bij enkele Franse kerncentrales.
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