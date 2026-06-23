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KNMI verwacht recordwarme nacht van donderdag op vrijdag

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 18:17
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DE BILT (ANP) - Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. Het weerinstituut gaat ervan uit dat de temperatuur in De Bilt dan niet onder de 24 graden zal zakken.
Het huidige record is bereikt op 27 juli 2018, toen de temperatuur 's nachts ook ruim boven de 20 graden bleef.
In De Bilt wordt de landelijke temperatuur gemeten, maar lokaal gaat het in de nacht naar vrijdag nog wel warmer worden. In Beek in Zuid-Limburg verwacht het KNMI dat de temperatuur dik 25 graden blijft. Ook dat zal een record zijn, want het huidige is 24,4 graden. Ook dat werd op 27 juli 2018 gemeten, in het Gelderse Deelen.
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