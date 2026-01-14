ECONOMIE
Eurostar vervoert voor het eerst ruim 20 miljoen reizigers

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 8:44
LONDEN (ANP/BELGA) - Eurostar heeft vorig jaar meer dan 20 miljoen reizigers vervoerd via zijn hogesnelheidstreinen, een nieuw record. Vooral tussen Amsterdam en Londen groeide het aantal reizigers.
In 2025 vervoerden de treinen van Eurostar een half miljoen reizigers meer dan in 2024, een toename van 3 procent. Tussen Amsterdam en Londen reisden ruim 18 procent meer mensen. Ook namen meer mensen een Eurostar-trein tussen Londen en Duitsland, Londen en Parijs en Brussel en Parijs.
Verder werd bekend dat ruim 400 miljoen mensen sinds het begin van de treindienst in 1994 met Eurostar hebben gereisd. Dat is inclusief reizigers van Thalys, dat sinds enkele jaren is samengevoegd met Eurostar.
