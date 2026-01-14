ECONOMIE
Hoofd Iraanse rechtspraak zegt betogers snel te berechten

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 9:12
TEHERAN (ANP/AFP) - Het hoofd van de rechtspraak in Iran zegt dat mensen die worden gearresteerd bij de protesten in het land met extra spoed worden berecht. De Iraanse autoriteiten hebben de protesten omschreven als rellen en terrorisme. Internationaal is er veel kritiek op het harde optreden van het regime tegen de protesten.
Gholamhossein Mohseni-Ejei deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan een gevangenis waar mensen vastzitten die zijn gearresteerd bij de demonstraties. "Als een persoon iemand heeft verbrand, iemand heeft onthoofd en in brand heeft gezet, moeten wij snel werk leveren", zo zei hij.
Volgens Iraanse staatspersbureaus heeft Mohseni-Ejei ook aangekondigd dat de processen in de openbaarheid behandeld moeten worden. Mensenrechtenorganisaties stellen dat er al duizenden mensen zijn gearresteerd. Gevreesd wordt dat er veel doodstraffen zullen worden opgelegd.
