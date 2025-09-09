ECONOMIE
Evofenedex waarschuwt voor mogelijke blokkades in Frankrijk

Economie
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 10:03
DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisatie evofenedex waarschuwt verladers en vervoerders voor mogelijke acties woensdag in Frankrijk. Die zouden kunnen leiden tot blokkades van wegen, distributiecentra en brandstofdepots. Evofenedex raadt bedrijven aan in hun logistieke planning rekening te houden met chaos in het land.
De actiedag is aangekondigd door een vrijwel anonieme en niet centraal geleide beweging op sociale media. Die dreigt onder de slogan "we blokkeren alles" het land plat te leggen om het regeringsbeleid en voorgenomen bezuinigingen. Veel is echter nog onduidelijk.
"Ondernemers doen er goed aan rekening te houden met mogelijke vertragingen en blokkades en zo nodig hun planning aan te passen", zegt evofenedex. "Waar de acties zijn en hoelang ze duren, is op dit moment nog onbekend. De acties zijn niet centraal georganiseerd en er zijn geen woordvoerders die naar buiten treden."
