Brabant pakt glyfosaat harder aan nu het giftige goedje richting drinkwaterbron zakt: ‘Gezondheid inwoners staat voorop’

Brabant trekt de teugels strakker in de strijd tegen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. De directe aanleiding is het sijpelen van landbouwgif richting een diepe drinkwaterbron in Lith. “De concentratie landbouwgif is weliswaar heel laag, maar nog wel steeds te hoog voor de drinkwaternorm”, zegt een woordvoerder van Brabant Water.

Het drinkwaterbedrijf bouwt daarom een extra installatie om het water te zuiveren. Lith is na Helmond en Vessem al de derde plek in Brabant waar zo’n dure voorziening nodig is. Voor het provinciebestuur is het duidelijk: er moet meer gebeuren. 'De zorgen nemen al geruime tijd toe en de aanwijzingen van negatieve gevolgen worden steeds sterker', staat in de eerste versie van het Actieplan Gewasbeschermingsmiddelen.

Kanker en dementie

Daarin worden ook de gezondheidsrisico’s genoemd. Landbouwgif wordt in verband gebracht met ziektes als Parkinson, Alzheimer en verschillende soorten kanker. Bewijs is niet altijd keihard, maar signalen van omwonenden, artsen en patiëntengroepen stapelen zich op.

De kwestie belandt steeds vaker voor de rechter, zeker nu de lelieteelt in Brabant groeit. Een uitspraak van de Raad van State in Drenthe – waar de provincie nalatig was in het beschermen van de natuur – maakt de kans groot dat ook in Brabant nieuwe procedures volgen. Werkgroep Behoud de Peel bereidt zich alvast voor.

Kunstmest en landbouwgif in de ban

Het actieplan zet in op data verzamelen, verboden rond drinkwatergebieden en natuur, en stimulering van alternatieven zoals boslandbouw en slimme onkruidrobots die met lasers ongewenste plantjes wegschieten. Ook wil Brabant strengere eisen stellen aan gebruik van provinciale grond: vanaf volgend jaar geldt een verbod op kunstmest en gif voor alle 1400 hectare die de provincie beheert.

Toch waarschuwt gedeputeerde Marc Oudenhoven (Landbouw, Lokaal Brabant) voor overschatting. “Ze maken onderdeel uit van de gereedschapskist van boeren, telers en tuinders om de gezondheid van de gewassen en opbrengst overeind te houden.” Landbouworganisatie ZLTO sluit zich daarbij aan en komt later met een uitgebreide reactie.

Nepbloemen van Lego

SP-Statenlid Irma Koopman benadrukt dat de balans moet verschuiven. “Natuurlijk moeten boeren hun werk kunnen doen, maar wij zijn er ook voor de gezondheid van onze inwoners.” Zelf kiest ze voor een symbolisch alternatief: “Ik heb alleen nog nepbloemen in huis. Van Lego.”