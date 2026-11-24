ZOETERMEER (ANP) - Nederland moet een handelskantoor in Marokko krijgen, vindt evofenedex. Daarvoor moet het kabinet, wat de ondernemersvereniging voor bedrijven in de handel en logistiek betreft, jaarlijks 800.000 euro uittrekken. Nederland heeft momenteel 23 steunpunten voor Nederlandse ondernemers in het buitenland, maar nog geen enkele in Afrika.

Ondernemers willen hun handel en toeleveringsketens beter spreiden, zodat ze minder kwetsbaar zijn, zegt beleidsadviseur Elmar Otten bij evofenedex. "Daarvoor moeten ze nieuwe markten en leveranciers vinden. Zonder lokale kennis en contacten is dat voor een mkb'er lastig", licht hij toe. Zo'n handelskantoor moet ondernemers daarbij helpen.

Marokko is volgens Otten een kansrijke locatie, omdat het land dichtbij Europa ligt en goede logistieke verbindingen met Europese en Afrikaanse markten heeft. In Zuidoost-Azië is volgens de belangenbehartiger daarnaast ruimte voor uitbreiding, omdat in die regio alleen een steunpunt in Indonesië staat.