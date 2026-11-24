Wie denkt dat Amerika altijd al rijker was dan Europa, moet even terug naar 1980. Gecorrigeerd voor inflatie en prijsverschillen waren dat jaar veertien landen per inwoner rijker dan de Verenigde Staten. Nederland was daar een van.

In 2025 zijn er nog maar tien landen rijker dan de VS. Nederland hoort daar niet meer bij.

Van voorsprong naar achterstand

In 1980 lag het Nederlandse bbp per inwoner zo'n 4 procent boven het Amerikaanse. Volgens IMF-ramingen voor 2025 ligt het nu ruim 6 procent eronder, een verschil van bijna 4.800 dollar per inwoner in koopkracht.

Toch is Nederland niet armer geworden. Het bbp per inwoner is sinds 1980 bijna verdubbeld (+97 procent). Amerika groeide alleen harder: +119 procent.

Nederland werd niet armer. Amerika werd gewoon sneller rijker.

Voor Duitsland is het verschil groter. In 1980 stonden Duitsland en de VS gelijk. Nu zit Duitsland zo'n 18 procent achter.

Olie maakte 1980 bijzonder

Het jaar 1980 was geen gewoon jaar. Door de oliecrisis van 1979–1980 kwamen olielanden tijdelijk zeer hoog uit. De Verenigde Arabische Emiraten waren per inwoner bijna vijf keer zo rijk als de VS. Nu zitten de Emiraten er net onder.

Libië maakte de diepste val. Daar is het bbp per inwoner, gecorrigeerd voor inflatie, ongeveer 70 procent lager dan in 1980.

Ter vergelijking: de Verenigde Staten kwamen uit op $35.131 per inwoner in 1980 en $76.842 in 2025.

Rijker toen, rijker nu

Land 1980 2025 Luxemburg $51.759 $130.697 Qatar $164.972 $104.873 Noorwegen $46.432 $91.503 Zwitserland $55.240 $83.755

Rijker toen, armer nu

Land 1980 2025 Denemarken $37.499 $72.694 Ver. Arabische Emiraten $166.452 $72.386 Nederland $36.588 $72.070 IJsland $37.105 $69.010 België $35.217 $65.078 Oostenrijk $36.350 $64.195 Saudi-Arabië $104.974 $64.037 Duitsland $35.144 $63.081 Bahrein $50.652 $59.408 Libië $52.052 $15.378

De inhalers

Andere landen schoten Amerika juist voorbij. Ierland was in 1980 nog ver achter en is nu per inwoner ruim vijf keer zo rijk als toen. Ook Singapore haalde de VS in. Guyana deed dat dankzij recente olievondsten.

Bij Ierland zit er wel een addertje onder het gras. Grote internationale bedrijven boeken daar veel winst, en dat blaast het bbp op.

De Nederlandse achterstand

De achterstand komt vooral door de productiviteit. Tussen 2003 en 2023 groeide de Nederlandse economie met 35 procent, de Amerikaanse met 50 procent. Het grootste deel van dat verschil komt uit technologische sectoren.

Wie breder kijkt dan het bbp, ziet een Nederland dat langer leeft en korter werkt.

Breder bekeken is het beeld genuanceerder. Nederlanders leven gemiddeld twee jaar langer dan Amerikanen, ze werken kortere weken en de ongelijkheid is kleiner.

Er is ook een kanttekening bij de meting zelf. Reken je met de prijzen van toen, dan lag Nederland in 1980 al nipt achter op de VS. De Nederlandse voorsprong bestaat alleen in de inflatiegecorrigeerde reeks, en die is gevoelig voor de manier waarop prijsstijgingen per land worden verrekend.