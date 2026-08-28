Experts: brandstofprijs harder op en neer bij OPEC-exit Venezuela

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Een mogelijk vertrek van Venezuela uit oliekartel OPEC kan op termijn voor lagere olieprijzen zorgen, wat tevens lagere prijzen aan de Nederlandse pomp kan betekenen. Maar de prijzen kunnen dan ook weer sneller omhooggaan, zeggen energiedeskundigen. Ze voorzien een afname van de prijsstabiliteit op de oliemarkt als de macht van de groep van olieproducerende landen afbrokkelt.

Persbureau Bloomberg meldde vrijdag op basis van ingewijden dat Venezuela overweegt uit de OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten daar een grote rol in de oliesector opeisen. Vier maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het oliekartel te stappen.

Volgens Henning Gloystein, expert bij adviesbureau Eurasia Group, zou een exit van de Venezolanen logischerwijs betekenen "dat de greep van het kartel op de markten verslapt". "Wat we tegemoetgaan, is vermoedelijk een periode van ongekende volatiliteit", zegt Ali Al Riyami, zelfstandig consultant en voormalig energieambtenaar in Oman.

Energiedeskundige Hans van Cleef van het bureau EqoLibrium denkt dat de OPEC zonder Venezuela nog steeds relevant is, maar wel aan invloed inboet. Hij zou een vertrek van het Zuid-Amerikaanse land wel begrijpen. Met Amerikaanse hulp wil het land zijn olieproductie flink opvoeren en dat kan eigenlijk niet als de Venezolanen zich aan OPEC-quota moeten houden.

Van Cleef sluit niet uit dat de olieprijzen die mede door de Iranoorlog nu boven de 80 dollar per vat liggen, op termijn naar 30 of 40 dollar kunnen gaan. Heel lang laag zullen de prijzen dan niet blijven, voegt hij toe. Want bij hele lage olieprijzen lopen de investeringen ook terug. En dat kan er volgens Van Cleef voor zorgen dat de olieprijzen daarna een extra sterke piek laten zien.