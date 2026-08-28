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Zes verdachten van handel designerdrugs via webshop langer vast

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 18:12
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MAASTRICHT (ANP) - De personen die verdacht worden van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop, blijven langer vastzitten. Dat meldt de politie. Het zestal verkocht de illegale middelen via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald.
Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden. Ze komen onder meer uit Nuth, Geleen en Heerlen en werden opgepakt nadat de politie meerdere panden had doorzocht.
De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. "Informatie over de aangeschafte middelen en de gevolgen die het gebruik ervan heeft gehad kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek", aldus de politie, die nog onderzoekt of de in beslag genomen middelen inderdaad illegaal zijn.
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