Experts pleiten voor meer regulering AI in aanloop naar top

PARIJS (ANP/AFP) - AI-experts van over de hele wereld willen dat kunstmatige intelligentie (AI) meer wordt gereguleerd. Deze oproep doen ze in aanloop naar de grote AI-top volgende week in Parijs. Meer regulering moet volgens hen voorkomen dat mensen de controle over AI verliezen.

Veel machthebbers begrijpen nog steeds niet dat de wereld dichter bij het bouwen van generatieve AI is dan bij het uitvogelen hoe we die moeten controleren, zegt Max Tegmark, het hoofd van het Future of Life Institute. Dat is een internationale instelling die zich bezighoudt met het verminderen van de risico's van nieuwe technologieën. "Zes jaar geleden dachten veel mensen nog dat het beheersen van taal op het niveau van ChatGPT-4 sciencefiction was, en toen gebeurde het ineens", aldus Tegmark over de chatbot van OpenAI.

Stuart Russell, hoogleraar informatica aan de Universiteit van Californië, zegt dat een van zijn grootste zorgen wapensystemen zijn "waarbij de AI die het wapensysteem bestuurt, bepaalt wie er wordt aangevallen, wanneer er wordt aangevallen, enzovoort". Hij legt de verantwoordelijkheid om dit te voorkomen bij overheden.