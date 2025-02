Rutte rekent op komst Trump naar NAVO-top in Den Haag

AMSTERDAM (ANP) - De NAVO weet niet beter dan dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump in juni naar Den Haag komt voor de NAVO-top. "We hebben geen andere berichten", zei NAVO-chef Mark Rutte zondag.

Trump en tientallen andere leiders van de NAVO-landen en hun bondgenoten worden 24 en 25 juni in Den Haag verwacht voor de top van de westerse militaire alliantie. Maar de president, die kritisch is over de NAVO en gewend is wat terug te vragen voor zijn inzet of zelfs komst, zou kunnen wegblijven als hij ontevreden is over het bondgenootschap, opperen NAVO-volgers.

"De aanname is dat alle leiders er zijn", zei Rutte zondag in de politieke talkshow Buitenhof.