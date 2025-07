Exportbedrijven bezorgd over internationaal handelsbeleid

DEN HAAG (ANP) - Vrijwel alle exporterende industriële bedrijven zijn bezorgd over het internationale handelsbeleid in de komende twaalf maanden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek na onderzoek.

Beleid rondom importtarieven en maatregelen zoals douaneregels en productvereisten vinden deze bedrijven het vaakst zorgelijk voor hun export. "Veranderingen in het handelsbeleid hebben vooral gevolgen voor de omvang van de export", aldus het CBS. "Het internationale handelsklimaat is de afgelopen maanden onzekerder geworden door importtarieven van de VS en (mogelijke) reacties daarop van de EU en China", meldt het statistiekbureau.

In de hout- en bouwmaterialenindustrie en in de papier- en grafische industrie zijn de zorgen het hoogst over de internationale handel.

Van de exporterende industriële bedrijven noemt 77 procent importtarieven als een van de zorgwekkendste aspecten voor de komende twaalf maanden. In maart 2023 was dit nog geen 10 procent.