Aanwijzingen dat er kinderen gefolterd worden in gesloten jeugdzorg

Hulpverleners in de gesloten jeugdzorg gebruiken nog altijd pijn om kinderen in bedwang te houden. Het is 'goed mogelijk' dat deze praktijk in strijd is met het verbod op foltering in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelt het Europese anti-folteringscomité CPT, dat toezicht houdt op dit verbod, na een spoedbezoek aan Nederland, schrijft Trouw.

Het comité zag in dossiers beschrijvingen van pijn en blauwe plekken en zelfs een gebroken arm bij kinderen na incidenten met medewerkers. Het gebruik van 'pijnprikkels' (zoals het met kracht op de rug omhoog duwen van de armen of het duwen van de duim naar de pols) is ook volgens de Nederlandse wet verboden.

Dat het comité afgelopen najaar voor een extra bezoek naar Nederland kwam, is opvallend, zegt Mariëlle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit van Leiden. "Het CPT richt zich op onmenselijke en vernederende behandeling. Het bezoekt vooral gevangenissen en inrichtingen voor vreemdelingendetentie. Dat ze zo snel kwamen, zegt iets over hoe serieus ze de situatie nemen."