Extreme koersuitslagen na kwartaalcijfers verrassen beursexperts

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers reageerden mogelijk nog nooit zo heftig op cijfers van AEX-fondsen als in het huidige resultatenseizoen. Beursexperts spreken van een uitzonderlijke situatie en komen met uiteenlopende verklaringen voor de enorme koersuitslagen bij een belangrijk deel van de hoofdfondsen in Amsterdam.

Betaalbedrijf Adyen maakte vorige week een sterker dan verwachte omzetgroei bekend over het afgelopen kwartaal, waarop beleggers het aandeel 16 procent hoger zetten. Ook maritiem oliedienstverlener SBM Offshore kwam met sterke cijfers en ging bijna 12 procent omhoog. Gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich werd eveneens bijna 12 procent duurder na de publicatie van zijn resultaten. Muziekconcern UMG raakte juist in een klap een kwart van zijn beurswaarde kwijt na een tegenvallend kwartaalbericht. Chiptoeleverancier Besi ging om dezelfde reden ruim 7 procent omlaag.

Albert Menkveld, hoogleraar finance, schrijft de heftige koersbewegingen toe aan groeiende onzekerheid waarmee beleggers te maken hebben. "Aan alle kanten is het zo onzeker dat ik wel begrijp dat beleggers aan elk stukje informatie dat ze krijgen veel waarde hechten als signaal van waar het heen gaat. Toekomstige dividenden laten zich door de grote onzekerheden steeds moeilijker voorspellen", stelt de hoogleraar.

Meer onzekerheid

Hij vermoedt dat dit, als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar, een duidelijke trend is. "Bij elk nieuw kwartaalresultaat wordt de uitslag iets groter, omdat de onzekerheid alleen maar blijft groeien."

Cees Smit, beleggingsexpert bij Today's Group, denkt dat de forse koersuitslagen voor een deel te verklaren zijn doordat de aandelenhandel steeds meer computergestuurd plaatsvindt. Daarnaast is volgens hem het onderzoek naar bedrijven verslechterd doordat er minder bankanalisten zijn, waardoor beleggers vooraf minder zicht hebben op de verwachte resultaten. "Tegenwoordig mag de jongste bediende of AI de cijfers van Heineken analyseren. In beide gevallen krijg je een niet zo goed resultaat. Dus de schok van nieuws is groter geworden".

Handel op basis van headlines

Ook komen koersen volgens hem meer in beweging doordat bepaalde nieuwe beleggingssystemen puur op basis van 'headlines' kopen of verkopen, met een sneeuwbaleffect als gevolg.

Beursanalist Corné van Zeijl heeft de opmerkelijke koersuitslagen in tientallen jaren niet gezien. Zijn verklaring is dat steeds meer grote beleggers proberen mee te liften op aandelen die al sterk stijgen of dalen. "Heel simpel: wat omhoog gaat koop je en wat omlaag gaat verkoop je."