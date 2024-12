Politie grijpt in bij onaangekondigd klimaatprotest op A12

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft woensdagmiddag ingegrepen bij een onaangekondigd klimaatprotest van Extinction Rebellion op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. Rond het middaguur liepen en fietsten meer dan honderd activisten de weg op, om ter hoogte van de tijdelijke Tweede Kamer te demonstreren tegen fossiele subsidies. Na ongeveer anderhalf uur kwam de politie in actie om het protest te beëindigen.

In de loop van de middag liet de politie weten dat 128 personen waren aangehouden. Dat aantal kan nog iets verder oplopen, omdat op dat moment nog enkele activisten op de weg zaten. Zij hadden zich vastgeketend aan een olievat en moesten met gereedschap worden losgemaakt. Eén demonstrant was in een driepoot geklommen.

Net als bij eerdere protestacties werden de actievoerders per bus naar het ADO-stadion gebracht. Daar werden ze weer vrijgelaten.

Verzet tegen belastingvrijstellingen

Door de betoging kon verkeer niet via de A12 de stad uit. De weghelft de stad in bleef vrij. Net als tijdens de tientallen eerdere demonstraties eisten de activisten dat de overheid een einde maakt aan de miljarden euro's aan fossiele subsidies. Daarmee worden alle regelingen bedoeld die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleren. Het gaat dan vooral om belastingvrijstellingen en fiscale kortingen voor grote bedrijven. Het onderwerp staat donderdag op de agenda van een commissievergadering in de Tweede Kamer.

Extinction Rebellion blokkeerde de A12 al tientallen keren. De groep heeft voor 11 januari alweer de volgende blokkade aangekondigd.