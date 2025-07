Facebook-moederbedrijf Meta ondertekent AI-gedragscode EU niet

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, zal de gedragscode voor AI-systemen van de Europese Commissie niet ondertekenen. Dit meldt de directeur voor internationale aangelegenheden bij Meta, Joel Kaplan, op het socialemediaplatform LinkedIn.

AI-bedrijven en ontwikkelaars zijn niet verplicht zich aan de code te houden. Meta heeft de gedragscode "zorgvuldig bestudeerd" en "zal die niet ondertekenen", aldus Kaplan. "Deze code introduceert een aantal juridische onzekerheden voor modelontwikkelaars, evenals maatregelen die veel verder gaan dan de reikwijdte van de AI-wet."

De gedragscode is volgens de Commissie "bedoeld om de industrie te helpen voldoen aan de regels van de AI-wet" die op 2 augustus ingaat. In de code wordt AI-ontwikkelaars en bedrijven die AI gebruiken, aangeraden transparant te zijn over welke datamodellen ze gebruiken. Ook wordt hun aangeraden zorgvuldig om te gaan met de data die ze invoeren in AI-modellen.

Gedragscode

AI-aanbieders die de gedragscode niet ondertekenen "zullen op een andere manier moeten aantonen dat ze aan de regels voldoen", meldt een woordvoerder van de Commissie. Als gevolg daarvan "kunnen ze mogelijk te maken krijgen met extra toezicht." Lidstaten moeten de gedragscode overigens nog wel goedkeuren.

Het overtreden van de AI-wet kan een bedrijf een boete opleveren van maximaal 7 procent van de jaaromzet. Voor bedrijven die geavanceerde AI-modellen ontwikkelen ligt dit op maximaal 3 procent.