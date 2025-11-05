ECONOMIE
Farmaceut Novo Nordisk verlaagt omzetverwachting om concurrentie

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 8:41
KOPENHAGEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Novo Nordisk heeft woensdag voor de vierde keer zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd. De Deense farmaceut denkt dat zijn middelen tegen diabetes en obesitas minder goed verkopen dan voorzien. Novo Nordisk kampt met groeiende concurrentie van zijn populaire diabetesmedicijn Ozempic en afslankmedicijn Wegovy.
De farmaceut verwacht dat de omzet met 8 tot 11 procent groeit, meldt het bedrijf bij zijn kwartaalresultaten. Ook denkt Novo Nordisk dit jaar minder winst te maken. De operationele winst groeit volgens de nieuwe verwachtingen met 4 tot 7 procent. Eerder rekende de farmaceut nog op een omzetstijging van 14 procent en een toename van de winst tot 10 procent.
Novo Nordisk heeft de laatste tijd vooral concurrentie gekregen van het Amerikaanse Eli Lilly. Die farmaceut doet goede zaken met zijn afslankmiddel Zepbound en diabetesmedicijn Mounjaro. Deze week werd bekend dat Eli Lilly een geneesmiddelenfabriek opent in Katwijk.
