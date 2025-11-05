ECONOMIE
Duitsland verbiedt islamistische groep die opriep tot kalifaat

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 8:46
BERLIJN (ANP) - Duitsland verbiedt de islamistische organisatie Muslim Interaktiv. Die heeft regelmatig opgeroepen tot de stichting van een kalifaat in Duitsland en volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de groep in tegen de constitutionele orde. Bovendien ontkent Interaktiv het bestaan van de staat Israël.
"We zullen met de volle kracht van de wet strijden tegen degenen die op onze straten agressief oproepen tot het kalifaat, op onaanvaardbare wijze haatzaaien tegen de staat Israël en de Joden, en de rechten van vrouwen en minderheden minachten", stelt minister Alexander Dobrindt. "We zullen niet toestaan dat organisaties zoals Muslim Interaktiv met hun haat onze vrije samenleving ondermijnen, onze democratie minachten en ons land van binnenuit aanvallen."
Direct na het ingaan van het verbod heeft de politie zeven huiszoekingen gedaan in Hamburg. Het ministerie onderzoekt nog of Generation Islam en Realität Islam ook verboden moeten worden, omdat die groepen mogelijk dezelfde opvattingen hebben.
