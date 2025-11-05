Overname Roemeense Profi stuwt omzetgroei Ahold Delhaize

ZAANDAM (ANP) - Ahold Delhaize, eigenaar van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, heeft iets meer omzet behaald in het afgelopen kwartaal. De groei werd vooral gedreven door de eerdere overname van de Roemeense supermarktketen Profi. Ook de onlineverkopen van boodschappen droegen bij aan de groei.

De omzet steeg naar 22,5 miljard euro, 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Zonder ongunstige wisselkoersen zou dat een stijging van 6,1 procent zijn geweest. In de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize ketens heeft zoals Food Lion, Giant en Stop & Shop, stegen de verkopen met slechts 1,9 procent. In Europa bedroeg de groei 12 procent. De Verenigde Staten vormen de grootste afzetmarkt voor Ahold, goed voor bijna 60 procent van de totale omzet.

De operationele winst van het in Zaandam gevestigde Ahold Delhaize kwam in het derde kwartaal uit op 902 miljoen euro. Het concern handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2025 en rekent op een winstmarge van rond de 4 procent.