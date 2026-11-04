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Farmaceut Novo verhoogt verwachtingen door vraag naar afslankpil

Economie
door anp
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KOPENHAGEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Deense farmacieconcern Novo heeft zijn financiële verwachtingen voor dit jaar verhoogd, mede door de vraag naar zijn afslankpil. De vraag naar Wegovy in de Verenigde Staten neemt toe en daarnaast wordt de afslankpil in steeds meer landen op de markt gebracht.
Zowel de winst als omzet kan dit jaar tot 2 procent stijgen. Dat verwacht de farmaceut, die recent zijn naam veranderde van Novo Nordisk naar enkel nog Novo. Eerder ging Novo ervan uit dat de omzet en winst gelijk zouden blijven of tot 6 procent lager zouden uitvallen. Het is voor de derde keer dit jaar dat het bedrijf van Ozempic de verwachtingen naar boven bijstelt.
"De groei werd aangejaagd door ons obesitasportfolio", stelt topman Mike Doustdar van Novo in een verklaring.
Novo zit met het Amerikaanse Eli Lilly in een afslankoorlog. Lilly verhoogde vorige week ook zijn verwachtingen vanwege de grote vraag naar zijn medicijnen.
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