Farmaceuten: geen groei economie Nederland zonder extra research

AMSTERDAM (ANP) - Nederland zou miljarden euro's meer moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Anders dreigt ons land economische groei mis te lopen en raken we achter op met name de Verenigde Staten als het gaat om wetenschappen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dit stellen internationale farmaceutische bedrijven in Nederland en advies- en accountantsbureau KPMG woensdag in een nieuwe benchmark (referentiepunt) over levenswetenschappen.

In de benchmark zijn Nederland en 31 andere landen vergeleken op verschillende punten. Nederland staat op de zesde plaats als het gaat om het hebben van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in de levenswetenschappen. We doen het goed op het gebied van onder andere infrastructuur, maar blijven achter op R&D-gebied en de snelheid van markttoegang voor innovaties. "We moeten streven naar een plek in de top 3. Zonder een succesvol langetermijnbeleid vanuit de overheid zullen we onze positie niet verder versterken", vindt directeur Marc ter Haar van de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham), waarin de bedrijven zijn verenigd.

Nederland gaf in 2023 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan R&D, melden de organisaties op basis van cijfers van de OESO. Lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken in 2030 3 procent van het bbp uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling. Een derde moet komen van de overheid, onderwijs- en kennisinstellingen, de rest van private investeerders.

7,6 miljard euro meer uitgeven

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was de omvang van de Nederlandse economie in 2023 ongeveer 1,1 biljoen dollar, omgerekend zo'n 946 miljard euro. Op basis van het cijfer van 2023 zou dat betekenen dat Nederland jaarlijks ongeveer 7,6 miljard euro meer zou moeten uitgeven aan R&D, waarvan zo'n 2,5 miljard euro vanuit onder meer de overheid.

Het is volgens onderzoeker David Ikkersheim van KPMG belangrijk dat Nederland maatregelen neemt. "Anders mis je economische groei en innovatie gaat ergens anders naartoe." Hoeveel economische groei Nederland zou mislopen, weet hij niet en is volgens hem moeilijk te zeggen.

Ter Haar van AmCham voegt daaraan toe dat Nederland ook hoogwaardige banen verliest als we achterop raken. "En deze willen we als Nederland juist houden."