Ruim half miljoen opgehaald voor 'Wij eisen de nacht op'

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 23:32
AMSTERDAM (ANP) - De teller van de inzamelingsactie 'Wij eisen de nacht op' staat op ruim een half miljoen euro. Met de crowdfunding wil initiatiefneemster Danique de Jong ervoor zorgen dat er meer wordt gedaan aan de veiligheid van vrouwen op straat.
De Jong zorgde er binnen een paar dagen voor dat de boodschap 'Wij eisen de nacht op' overal in het land op digitale schermen is te zien. De komende periode gaat ze samen met experts aan de slag om een concreet plan te maken voor de besteding van het geld, schrijft ze op de crowdfundingsite. Die aanpak richt zich naast bewustwording op gedragsverandering, "zodat we dit probleem structureel kunnen aanpakken". Ook komt er een petitie "om de overheid in beweging te krijgen" en wil ze al bestaande initiatieven ondersteunen.
"Van het opgehaalde bedrag is slechts een klein deel besteed aan drukwerk (posters en stickers)", staat verder in de update op de site. "Voor de rest is het bedrag onaangeroerd."
De Jong begon de actie na de moord op de 17-jarige Lisa.
Familie omgekomen Lisa 'diep geraakt' door stilte in Abcoude

