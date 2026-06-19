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Farmers Defence Force sluit boerenacties om stikstof niet uit

Economie
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 15:15
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DEN HAAG (ANP) - Farmers Defence Force (FDF) sluit acties niet uit in reactie op de aanstaande stikstofplannen van het kabinet, zegt een woordvoerster. De boerenactiegroep kijkt ook naar juridische stappen tegen de plannen waar deze week diverse media over hebben geschreven. Ook voorzitter Erik Luiten van landbouworganisatie Agractie merkt dat het "broeit" onder de boeren.
Volgens diverse media komen er zones van 500 of 1000 meter rondom kwetsbare natuur waarin strengere stikstofregels gelden, zo bleek eerder deze week. Volgens landbouwminister Jaimi van Essen (D66) stond er "een bult onzin" in de mediaberichtgeving. De plannen van de landbouwminister worden volgende week vrijdag officieel gepresenteerd.
Volgens een woordvoerster van FDF betekent het niet per se dat boeren naar het Malieveld trekken. "Zeker niet omdat ze straks in Den Haag met reces zijn. Maar we hebben altijd acties klaar om uit te voeren." Wat die acties zijn, wil de woordvoerster niet zeggen.
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