Fastned voert bouwtempo nieuwe laadstations op

AMSTERDAM (ANP) - Uitbater van laadstations voor elektrische auto's Fastned zegt het bouwtempo van nieuwe stations te versnellen. De exploitant heeft momenteel 65 laadstations in aanbouw, bijna het dubbele aantal ten opzichte van vorig jaar.

Fastned ziet de markt voor publiek snelladen verbeteren. Volgens de uitbater daalt de prijs van elektrische auto's voor consumenten, omdat het aanbod van elektrische voertuigen groeit en batterijen goedkoper worden. De hoge brandstofprijzen zorgen er volgens Fastned ook voor dat meer mensen elektrisch zijn gaan rijden.

Het afgelopen kwartaal kwamen er zeventien nieuwe stations bij en het totale aantal laadstations staat nu op 451 in Europa. Fastned is naar eigen zeggen marktleider in Nederland en België.

Het aantal laadsessies steeg afgelopen kwartaal met 39 procent tot 2,3 miljoen. De omzet uit het laden van voertuigen kwam 63 procent hoger uit op 51,3 miljoen euro.