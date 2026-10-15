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Costa Rica opent door El Salvador geïnspireerde megagevangenis

Samenleving
door anp
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SAN JOSÉ (ANP/RTR/AFP) - Costa Rica heeft een eigen megagevangenis geopend. Die heet CACCO en moet ruimte bieden voor meer dan 5000 gevangenen. "Wie de wet breekt, moet daarvoor de prijs betalen", zei de rechtse president Laura Fernández in een grote gang met rijen cellen. Ze beloofde misdaad hard aan te pakken.
Costa Rica noteerde in 2023 een recordaantal van 905 moorden en ook in de jaren daarna bleef het moordcijfer hoog. De autoriteiten zeggen dat het geweld vooral verband houdt met conflicten tussen drugsbendes.
Het Midden-Amerikaanse land liet zich bij de bouw van CACCO inspireren door El Salvador. Dat land runt de omstreden megagevangenis CECOT, waar volgens critici grootschalige mensenrechtenschendingen plaatsvinden.
Fernández bedankte de El Salvadoraanse leider Nayib Bukele voor zijn steun "om dit project realiteit te maken". Ze gaat vrijdag zelf naar El Salvador om CECOT te bezoeken.
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