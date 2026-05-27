Fatbikeverkoper La Souris krijgt miljoenenfinanciering van ING

DOETINCHEM (ANP) - Fatbikeverkoper La Souris heeft 6,5 miljoen euro aan financiering ontvangen van ING en wil daarmee onder meer de Duitse markt betreden. Ook plant het Nederlandse bedrijf een uitbreiding in België en wil het in Nederland een tweede winkel openen in grote steden waar het al aanwezig is.

Met het geld kan La Souris naar eigen zeggen sneller doorgroeien in zowel Nederland als het buitenland. "Er is voor ons nog een wereld te winnen in België en Duitsland. De vraag naar onder andere elektrische mobiliteit blijft stijgen en wij willen daar voorop in blijven lopen", legt eigenaar en topman Armando Muis uit.

Muis begon La Souris in 2008 in Doetinchem. Inmiddels heeft het bedrijf 25 winkels in Nederland en vijf in België. Het bedrijf verkoopt naast fatbikes ook onder andere scooters en zogenoemde skinnybikes, een alternatief voor fatbikes met dunnere banden waarmee bestuurders zich niet hoeven te houden aan strengere regels voor fatbikes.

In Enschede en Amsterdam is eerder dit jaar een fatbikeverbod ingegaan om de overlast te verminderen die mensen op de fietsen met dikke banden veroorzaken. In Enschede mogen mensen er in de binnenstad niet op fietsen tijdens winkeltijden en in Amsterdam niet in het Vondelpark. Bijna dertig gemeenten overwegen ook met een verbod te komen, kwam eerder deze maand naar voren uit een rondvraag van het ANP.

La Souris heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Enschede vanwege het fatbikeverbod dat sinds 11 maart geldt. Die gemeente was de eerste die de maatregel invoerde. La Souris wil dat het verbod wordt opgeheven.